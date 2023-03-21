Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний

Госдума возобновила онлайн-трансляции пленарных заседаний. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.

Собянин: Всё больше москвичей выбирают получать социальные услуги онлайн

Он заявил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в интернете.

При этом не будут транслировать обсуждения повестки, отметил Матвеев. Он добавил, что трансляция будет доступна в ближайшие минуты.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в разговоре с НСН призвал перестать использовать бизнес в качестве «кормушек для чиновников».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗаседаниеГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры