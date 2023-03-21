Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний
Госдума возобновила онлайн-трансляции пленарных заседаний. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.
Он заявил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в интернете.
При этом не будут транслировать обсуждения повестки, отметил Матвеев. Он добавил, что трансляция будет доступна в ближайшие минуты.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в разговоре с НСН призвал перестать использовать бизнес в качестве «кормушек для чиновников».
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