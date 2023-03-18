Собянин: Всё больше москвичей выбирают получать социальные услуги онлайн

«Все больше москвичей предпочитают получать социальные услуги онлайн. В прошлом году число таких обращений выросло на 75%. Сегодня уже 42 услуги в сфере труда и социальной защиты есть в электронном виде», - уточнил Собянин.



Некоторые жители столицы предпочитают получать справки о назначении социальной помощи, оформляют ежемесячное пособие для беременных в основном онлайн. Градоначальник подчеркнул, что программа социальной поддержки жителей Москвы предусматривает перевод госуслуг в электронный вид.

