Собянин: Всё больше москвичей выбирают получать социальные услуги онлайн
Москвичи стали гораздо чаще пользоваться электронными услугами в сфере социальной защиты. Количество таких обращений выросло в столице на 75%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Родители столичных школьников могут оформить справку об обучении ребенка онлайн в электронном дневнике МЭШ
«Все больше москвичей предпочитают получать социальные услуги онлайн. В прошлом году число таких обращений выросло на 75%. Сегодня уже 42 услуги в сфере труда и социальной защиты есть в электронном виде», - уточнил Собянин.
Некоторые жители столицы предпочитают получать справки о назначении социальной помощи, оформляют ежемесячное пособие для беременных в основном онлайн. Градоначальник подчеркнул, что программа социальной поддержки жителей Москвы предусматривает перевод госуслуг в электронный вид.
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