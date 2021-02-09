Госдума в два раза повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Согласно тексту документа, повторное сотрудникам полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН в ходе собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов), на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

На данный момент штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новую акцию с фонариками, которую запланировала оппозиция в поддержку Алексея Навального. По словам Пескова, виновные в нарушении закона при проведении очередных несогласованных акций будут привлечены к ответственности.

