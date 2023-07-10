Госдума увеличит количество пленарных заседаний до четырех в неделю
Депутаты Госдумы намерены в ближайшие две недели проводить по четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В сообщении уточняется, что с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который отметил, что до конца сессии парламентариям необходимо рассмотреть ряд законопроектов.
«В том числе: о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильём; об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма; о запрете смены пола», - указал он.
Отмечается, что соответствующее постановление будет рассмотрено 11 июля.
Ранее депутаты от ЛДПР предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru