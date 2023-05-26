Депутат Хамзаев: Смена пола в России недопустима

Смена пола в России недопустима, как и «ЛГБТ-истории», сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

В Госдуму в четверг внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции

По его словам, это ключевая позиция касаемо проекта закона о запрете смены пола. Отмечается, что законопроект находится в стадии доработки. Как отметил парламентарий, будет правильно, если этот «важный» документ будет внесен коллективно, «как это было с законом о запрете пропаганды ЛГБТ».

Запрет смены пола в паспорте может сделать эту меру менее популярной среди россиян, желающих любым путем избежать мобилизации, заявила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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