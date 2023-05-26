Депутат Хамзаев: Смена пола в России недопустима
Смена пола в России недопустима, как и «ЛГБТ-истории», сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.
По его словам, это ключевая позиция касаемо проекта закона о запрете смены пола. Отмечается, что законопроект находится в стадии доработки. Как отметил парламентарий, будет правильно, если этот «важный» документ будет внесен коллективно, «как это было с законом о запрете пропаганды ЛГБТ».
Запрет смены пола в паспорте может сделать эту меру менее популярной среди россиян, желающих любым путем избежать мобилизации, заявила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Хамзаев: Смена пола в России недопустима
- В «Газпроме» опроверг заявления о затягивании Китаем реализации проекта «Силы Сибири — 2»
- СМИ: США предоставят Украине новый пакет помощи на $300 млн
- В Пентагоне оценили стоимость переданного Украине вооружения в $65 млрд
- В США назвали битву за Артемовск «отличной защитной» стратегией Киева
- Российские войска разгромили склады с техникой ВСУ в Запорожье
- Ребенок погиб при пожаре в дачном доме в Петербурге
- Росздравнадзор заявил, что дефицита контактных линз в России нет
- Беспилотник сбросил бомбу в поселке Октябрьский Белгородской области
- Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru