Госдума утвердила кандидатуры вице-премьеров

Нижняя палата парламента в понедельник, 13 мая, утвердила Дениса Мантурова первым вице-премьером правительства. Вслед за этим депутаты также одобрили кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера, курирующего деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей.

Кандидатура Дмитрия Григоренко утверждена на должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Александра Новака утвердили на должность вице-премьера, курирующего энергетику, а также экономический блок. Алексей Оверчук одобрен на должность вице-премьера, который займется курированием вопросов евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями. Дмитрий Патрушев будет курировать деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, а также вопросы экологии.

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Юрий Трутнев в качестве вице-премьера – полпреда Президента в Дальневосточном федеральном округе продолжит курировать вопросы социально-экономического развития регионов, входящих в состав ДФО, Марат Хуснуллин - строительство, градостроительную деятельность и ЖКХ. Дмитрий Чернышенко будет в новом правительстве курировать Минобрнауки, Минспорта, Минпросвещения, Росмолодежь и Минэкономразвития в части развития туризма, СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Всего вице-премьеров в новом правительстве будет десять, а министерств 21, как и прежде.

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на пост главы Минобороны, является сторонником сильного государственного регулирования экономики, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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