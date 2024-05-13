Госдума утвердила кандидатуры вице-премьеров
Нижняя палата парламента в понедельник, 13 мая, утвердила Дениса Мантурова первым вице-премьером правительства. Вслед за этим депутаты также одобрили кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера, курирующего деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей.
Кандидатура Дмитрия Григоренко утверждена на должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Александра Новака утвердили на должность вице-премьера, курирующего энергетику, а также экономический блок. Алексей Оверчук одобрен на должность вице-премьера, который займется курированием вопросов евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями. Дмитрий Патрушев будет курировать деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, а также вопросы экологии.
Юрий Трутнев в качестве вице-премьера – полпреда Президента в Дальневосточном федеральном округе продолжит курировать вопросы социально-экономического развития регионов, входящих в состав ДФО, Марат Хуснуллин - строительство, градостроительную деятельность и ЖКХ. Дмитрий Чернышенко будет в новом правительстве курировать Минобрнауки, Минспорта, Минпросвещения, Росмолодежь и Минэкономразвития в части развития туризма, СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
Всего вице-премьеров в новом правительстве будет десять, а министерств 21, как и прежде.
Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на пост главы Минобороны, является сторонником сильного государственного регулирования экономики, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» повысил цены на ряд моделей Lada
- Росфинмониторинг внес свердловского священника в перечень террористов и экстремистов
- Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах
- Над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ
- СМИ: Индийский страховщик отказался обслуживать 12 танкеров флота РФ
- Госдума утвердила кандидатуры вице-премьеров
- Группа «Алиса» выпустила новую песню «Неприкасаемых нет»
- Администратору «Кремлевского мамковеда» сменили реальный срок на условный
- Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов
- Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира без флага
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru