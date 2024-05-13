Госдума утвердила кандидатуры вице-премьеров

Нижняя палата парламента в понедельник, 13 мая, утвердила Дениса Мантурова первым вице-премьером правительства. Вслед за этим депутаты также одобрили кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера, курирующего деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей.

Кандидатура Дмитрия Григоренко утверждена на должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Александра Новака утвердили на должность вице-премьера, курирующего энергетику, а также экономический блок. Алексей Оверчук одобрен на должность вице-премьера, который займется курированием вопросов евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями. Дмитрий Патрушев будет курировать деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, а также вопросы экологии.