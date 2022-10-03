Госдума утвердила депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами

Согласно принятому решению, в Луганской народной республике Госдуму будет представлять Виктор Водолацкий, в Донецкой народной республике - Дмитрий Саблин. Аналогичные обязанности в Запорожской области будет выполнять Андрей Красов, а в Херсонской области - Глеб Хор.

«Депутаты будут работать в этих четырёх регионах, открывать приёмные, принимать граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу», - заключил председатель Госдумы Вячеслв Володин.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии новых территорий в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

