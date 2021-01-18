Госдума усилит законодательное противодействие киберпреступности

Хинштейн заявил о планах по созданию межфракционной группы, обязанностью которой станет разработка законопроектов, направленных на противодействие киберпреступности. Ранее Следственный комитет России рассказал о многократном росте киберпреступности на фоне увеличения числа пользователей интернета на территории РФ.

Кроме того, комитет разрабатывает законопроект об ограничении доли зарубежного контента в российских онлайн-кинотеатрах, для этого проведут расширенное заседание комитета.

Также депутаты намерены усилить защиту персональных данных жителей страны, принять решение по инициативн правительства о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Весенняя сессия Госдумы начнет свою работу во вторник 19 января, она продлится до середины июля.

