Госдума усилит законодательное противодействие киберпреступности
Межфракционная рабочая группа по разработке инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, может быть создана в Госдуме в ходе весенней сессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
Хинштейн заявил о планах по созданию межфракционной группы, обязанностью которой станет разработка законопроектов, направленных на противодействие киберпреступности. Ранее Следственный комитет России рассказал о многократном росте киберпреступности на фоне увеличения числа пользователей интернета на территории РФ.
Кроме того, комитет разрабатывает законопроект об ограничении доли зарубежного контента в российских онлайн-кинотеатрах, для этого проведут расширенное заседание комитета.
Также депутаты намерены усилить защиту персональных данных жителей страны, принять решение по инициативн правительства о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Весенняя сессия Госдумы начнет свою работу во вторник 19 января, она продлится до середины июля.
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