Госдума РФ денонсировала соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ
Депутаты Госдумы РФ приняли закон, согласно которому соглашение о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ признаётся недействительным, сообщает ТАСС.
В парламенте отметили, что заключённый в 1992 году документ устарел и уже не соответствует принципам пенсионных систем стран СНГ. Также отмечается, что Россия берёт на себя непропорциональные обязательства платить пенсии эмигрантам.
Соглашение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина, предусматривает сохранение пенсионных прав граждан, приобретенных в советское время.
В правительстве РФ пояснили, что выход из соглашения позволит сэкономить деньги Пенсионного фонда России — порядка 18 млрд рублей за 2023-2025 годы.
Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru