Госдума решила запретить публичную демонстрацию нацистских преступников

В Госдуму внесен проект закона о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Его авторами стала группа депутатов во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.

Речь идет о запрете публичной демонстрации изображений тех, кто были признаны виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала или приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов.

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По мнению авторов законопроекта, исключение должны составить только те изображения преступников, которые формируют негативное отношение к идеологии нацизма.

Ранее сообщалось, что в киосках Орла нашли почтовые марки с портретом Адольфа Гитлера. Проверку по этому факту уже начал Следственный комитет после сообщений в СМИ. Марки изъяты из продажи и конфискованы.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НацизмЗаконопроект
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