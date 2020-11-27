Госдума решила запретить публичную демонстрацию нацистских преступников

В Госдуму внесен проект закона о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Его авторами стала группа депутатов во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.

Речь идет о запрете публичной демонстрации изображений тех, кто были признаны виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала или приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов.