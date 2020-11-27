В киосках Орла нашли марки с портретом Гитлера
27 ноября 202010:16
Следователи проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Там отметили, что информация о продаже марок с лидером национал-социалистов появилась в СМИ. Сейчас продажа этой продукции остановлена.
В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Переболевший COVID-19 президент Бразилии отказался от вакцинации
- Садыр Жапаров выступил против лишения официального статуса русского языка в Киргизии
- СК запросиол арест экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко по деле о злоупотреблении полномочиями
- Адвоката экс-премьера Дагестана приговорили к шести годам колонии за принуждение к даче показаний
- В киосках Орла нашли марки с портретом Гитлера
27 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru