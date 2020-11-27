В киосках Орла нашли марки с портретом Гитлера

Следователи проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Там отметили, что информация о продаже марок с лидером национал-социалистов появилась в СМИ. Сейчас продажа этой продукции остановлена.