В киосках Орла нашли марки с портретом Гитлера

Следователи проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Там отметили, что информация о продаже марок с лидером национал-социалистов появилась в СМИ. Сейчас продажа этой продукции остановлена.

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В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает RT.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Адольф ГитлерОрел
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