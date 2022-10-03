Госдума ратифицировала договоры о принятии новых субъектов в РФ

Государственная дума приняла решение о ратификации четырёх международных договора о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Все присутствовавшие в зале депутаты проголосовали «за».

Церемония подписания документов состоялась 30 сентября в Кремле. В них, в частности, прописано, что пределы субъектов будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в состав России». Определено, что будут образованы две республики и две области с сохранением существующих названий. Их руководителям присвоят статус губернаторов.

Днём ранее Конституционный суд РФ вынес четыре постановления с одобрением договоров о присоединении территорий. Совет Федерации должен одобрить договоры во вторник, 4 октября.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в пятницу, 30 сентября трансляция генерального секретаря Йенса Столтенберга на немецком Deutsche Welle, когда он заявлял, что НАТО никогда не признает присоединение новых территорий к РФ, внезапно прервалась выступлением президента РФ Владимира Путина на Красной площади.

