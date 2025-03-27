Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент Владимир Путин внес в Госдуму Договор о партнерстве между Россией и Ираном. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», - указано в документе.

Соглашение было подписано 17 января в Москве. Подписание состоялось после переговоров Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Договор предусматривает в том числе развитие военно-технического сотрудничества сторон и совместную работу в области противодействия общим военным угрозам, отмечает РЕН ТВ.

