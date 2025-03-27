Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент Владимир Путин внес в Госдуму Договор о партнерстве между Россией и Ираном. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», - указано в документе.
Соглашение было подписано 17 января в Москве. Подписание состоялось после переговоров Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Договор предусматривает в том числе развитие военно-технического сотрудничества сторон и совместную работу в области противодействия общим военным угрозам, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор «Мультимедиа холдинга» объяснила, почему нужно инвестировать в радио
- Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном
- Компания Ariston возобновит работу в России
- В Большом театре наградят лауреатов спецпремии «Золотой маски»
- На Киевском шоссе в Москве загорелся автомобиль
- Минцифры предложило ввести звание «ветеран военной журналистики»
- Умер радиоведущий и актер Алексей Веселкин
- В России предложил ввести пошлину на самогонные аппараты
- Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию
- Выручка неофициальных студий озвучки увеличилась вдвое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru