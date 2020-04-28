Госдума рассмотрит проект о штрафах за езду без пропуска
Проект о штрафах за езду на транспорте без пропуска в режиме повышенной готовности внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно проекту, за данное нарушение предполагается выдать предупреждение или наложить штраф от 1 тыс. до 5 тысяч рублей. За аналогичное повторное нарушение предусматривается штраф размером 5 тысяч рублей.
Авторы инициативы предлагают рассмотрение подобных административных нарушений предоставить МВД.
Соответствующее изменение планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях, уточняет агентство.
Отметим, что пропускная система на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса введена в Москве, Подмосквовье и еще 21 регионе РФ.
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