Госдума рассмотрит проект о штрафах за езду без пропуска

Согласно проекту, за данное нарушение предполагается выдать предупреждение или наложить штраф от 1 тыс. до 5 тысяч рублей. За аналогичное повторное нарушение предусматривается штраф размером 5 тысяч рублей.

Авторы инициативы предлагают рассмотрение подобных административных нарушений предоставить МВД.

Соответствующее изменение планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях, уточняет агентство.

Отметим, что пропускная система на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса введена в Москве, Подмосквовье и еще 21 регионе РФ.





