Госдума рассмотрит проект о штрафах за езду без пропуска

Проект о штрафах за езду на транспорте без пропуска в режиме повышенной готовности внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно проекту, за данное нарушение предполагается выдать предупреждение или наложить штраф от 1 тыс. до 5 тысяч рублей. За аналогичное повторное нарушение предусматривается штраф размером 5 тысяч рублей.

Авторы инициативы предлагают рассмотрение подобных административных нарушений предоставить МВД.

Соответствующее изменение планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях, уточняет агентство.

Отметим, что пропускная система на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса введена в Москве, Подмосквовье и еще 21 регионе РФ.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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