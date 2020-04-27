Запретят ли собакам лаять? Минюст дополняет КоАП
Адвокат в эфире НСН рассказал, почему бороться с шумом в неурочное время бесполезно.
Минюст РФ расширит Кодекс об административных правонарушениях статьей об ответственности за ночное нарушение тишины. Дополнения планируются внести в часть 6 статьи 14.1 КоАП, которая предусматривает ответственность за действия в период с 23:00 до 7:00. Статья будет «дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия».
Таким образом, обновленная статья позволит штрафовать не только любителей громкой музыки в ночное время, но и хозяев громко лающих собак и автовладельцев, которые не выключают сигнализацию. В кодекс также внесут презумпцию невиновности гражданина, что позволит нарушителю обойтись предупреждением вместо штрафа, если сам нарушение не носило грубого характера.
Ранее в Совфеде предложили запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тысяч рублей. В свою очередаь адвокат Тимур Маршани в эфире НСН раскритиковал это предложение как недостижимое.
«Запретить шуметь с 7 вечера – нереально, недостижимо. Люди заканчивают работу в 6 вечера, приезжают с работы в лучшем случае в 8 – 9. Здесь критерий оценки законодательство должно определять. Прекращение шума в 7 вечера - это абсурд, который нельзя допускать. Надо учитывать ночные периоды времени и конкретную специфику региона. Москва до 11- 12 часов ночи не спит, Москва бодрствует. Критерии оценки с 19:00 , наверное, могут иметь место лишь для отдельно взятых не московских регионов. В Москве Кодекс об административных правонарушениях предполагал с 23 до 8 часов утра, а в Санкт-Петербурге отдельный критерий оценки – там, по-моему, было с 23 до 7 часов утра. Здесь нужно учитывать специфику региона, часовые пояса, нужно закреплять это не в отдельно унифицированном акте, а в единых нормативах федерального законодательства. Но 19 часов – это недопустимый критерий», - заявил юрист.
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