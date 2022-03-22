Госдума расследует деятельность биологических лабораторий на Украине
Госдума 22 марта рассмотрит постановление о начале парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием биологических лабораторий на Украине американскими экспертами, сообщает «Коммерсант».
Последний раз парламент использовал этот инструмент в 2009 году, когда искали причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Пока парламентарии не представляют, как именно они будут собирать доказательства на территории другого государства.
Документ предлагает поддержать инициативу расследования и обратиться в Совет Федерации с предложением создать для этого совместную комиссию, в которую войдут 14 членов всех фракций.
Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- Госдума расследует деятельность биологических лабораторий на Украине
- СМИ: Москва запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН
- Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в России
- Захарова высмеяла заявление Псаки о невмешательстве США в «уход» компаний
- Белый дом: американские компании сами решили уйти из России
- Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору и отменила визы
- США вводят санкции против китайских чиновников
- Более 4,4 тысяч украинцев обратились за временной защитой в Словению
- Москалькова сообщила об обмене пленными с Украиной
- Режиссер Виталий Мельников скончался в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru