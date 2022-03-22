Госдума расследует деятельность биологических лабораторий на Украине

Госдума 22 марта рассмотрит постановление о начале парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием биологических лабораторий на Украине американскими экспертами, сообщает «Коммерсант».

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Последний раз парламент использовал этот инструмент в 2009 году, когда искали причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Пока парламентарии не представляют, как именно они будут собирать доказательства на территории другого государства.

Документ предлагает поддержать инициативу расследования и обратиться в Совет Федерации с предложением создать для этого совместную комиссию, в которую войдут 14 членов всех фракций.

Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Биологическое ОружиеВоенная ТехникаУкраинаДепутатыГосдума
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