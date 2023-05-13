В представительстве ЛНР назвали типы ракет, которыми ВСУ обстреляли Луганск 12 мая

Ракеты англо-французского производства Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD производства США использовали Вооруженные силы Украины для обстрела Луганска 12 мая.

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Об этом сообщает представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«12 мая 2023 г. во время ракетного обстрела г. Луганска ВФУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — отмечается в официальном.

Ранее, 12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об обстреле Ленинского района Луганска. Взрывы прогремели вечером на территории бывшего завода. Местные жители слышали звуки ракет.



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ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
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