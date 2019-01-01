В Госдуме предложили прописать случаи применения ядерного оружия Россией

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне объяснил в эфире НСН, почему России не стоит бояться ядерного конфликта.

Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в опубликованной в среду Канцелярией по делам печати Госсовета КНР «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху». В нем отмечается, что республика всегда придерживалась принципа «безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием» те страны и регионы, которые им не обладают. В документе также указано, что Китай не участвует в гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне.

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, обсуждая с НСН такое заявление отметил, что Россия не может позволить себе аналогичных высказываний.

«В Российской Федерации ситуация близка, но у нас разное соотношение с Китаем. У нас 142 миллиона, у Китая 1 млрд 420 млн население. И промышленность Китая, и численность населения, и те средства, которые Китай тратит на армию, и на промышленность, которая на территории Китая находится, гарантирует стране, что никто на ее территорию не собирается сбрасывать бомбы, нападать и какие-то провокации организовывать. У нашей страны совершенно другая ситуация. Наша страна очень интересует своими природными ресурсами США и страны НАТО. То количество военных баз и недружественных действий в отношении нашей страны не позволяет нам такой роскоши сидеть и ждать, пока по нашей стране нанесут удары, и вот только тогда мы ответим», - рассказал он.

Вместе с тем, эксперт заявил о необходимости России зафиксировать документально случаи применения ядерного оружия. Он напомнил, что оно может быть использовано только в случае, если целостности и безопасности будет что-то угрожать.

«Необходимо это прописать, что мы будем использовать ядерное оружие в случае, если целостности нашего государства угрожает опасность и мы будем его применять по территории того государства, с которого исходит опасность. Пусть на всякий случай это будет записано. Пусть американцы знают, что мы не собираемся нападать. Целостность нашего государства и безопасность сегодня всячески проверяется на прочность американцами, их провокациями, их самолетами-разведчиками, какими-то постоянными заявлениями, проведениями каких-то учений, маневрами, десятками тысяч американских и натовских солдат, размещением американских военных баз вблизи наших границ. У китайцев в этом плане все гораздо проще. Мы можем применять ядерное оружие в исключительном случае. Речь идет и об обычным видах вооружения, в том числе. Ядерное оружие, как крайние меры. Но оно просто есть и все. Им никто не собирается играть. Ядерное оружие, абсолютно всем понятно, - это гарант нашей безопасности и независимости. Если бы у нас не было ядерного оружия, то, конечно, с нами бы говорили уже совсем по-другому американцы», - объяснил он.

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Кроме того, собеседник НСН отметил, что никакой опасности возникновения ядерного конфликта с участием России не существует. По его словам, главное достояние государства – природные ресурсы, к которым есть доступ у всех стран, которые могли бы нанести удар. Именно этот фактор обеспечивает безопасность России.

«У нас есть возможность, но до ядерного конфликта не дойдет, потому что для этого нет никаких причин и оснований. Никто не даст ни одной стороне применять ядерное оружие. Применение ядерного оружия не единоличное решение, а коллективное. В мире нет никаких оснований, чтобы человечество приняло решение себя просто уничтожить. Сегодня в мире войны ведутся из-за ресурсов, а не из-за территорий. С доступом к ресурсам в Российской Федерации и у американцев, и у всех остальных западных партнеров никаких ограничений, к сожалению, нет. Сегодня все российское достояние – наши ресурсы. Оно достается не нашему народу, а иностранным компаниям. Российская Федерация сегодня является, по сути дела, просто сырьевым придатком мировой экономики. Мы не вкладываем деньги в развитие собственной промышленности, науки, наукоемких технологий. Мы не вкладываем деньги в развитие собственной медицины и образования, чтобы у нас появлялись собственные ученые. У нас же так и не появился собственный iPhone, у нас не появляется собственных BMW, Audi ,Mercedes. У нас не появляется собственных Sony, Panasonic. У нас даже Hyundai корейских не появляется собственных. У нас появляется только труба. Для того, чтобы с нашей страной воевать, то только для того, чтобы завоевать наши ресурсы. А зачем с нами воевать? Какая может быть ядерная война, если доступ к нашим ресурсам абсолютно открыт? Это же все рассказы про санкции и прочие вещи», - заявил зампред.

По словам Шерина, доказательством этому является тот факт, что в российских компаниях, которые занимаются газонефтедобычей работают и ими руководят исключительно иностранные граждане.

«Все компании, которые работают в области энергетики, в области нефтегазодобычи иностранные и в совете директоров Роснефти из 11 членов совета директоров семеро иностранцы. Газпром абсолютно самостоятелен в своей ценовой политике. Ему не указ ни Госдума, ни президент, ни народные какие-то мнение. Вот Газпром хочет по этой цене продавать газ, значит, он будет по ней продавать. Смысл воевать с российской федерацией? Да чтобы народ находился прижавших друг к другу спинами. Чтобы людям рассказывали о том, что вот все так плохо в стране, потому что враг у наших ворот, мы натираем боеголовку свою ядерную. Мы взрослые люди», - заключил собеседник НСН.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин рассказал НСН, нужна ли России трехсторонняя ядерная сделка с США и Китаем. По его словам, руководству внешнеполитического ведомства России необходимо, получив санкции руководства страны, заявить об «обнулении» условий сотрудничества с США


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