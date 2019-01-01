В Госдуме предложили прописать случаи применения ядерного оружия Россией

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, обсуждая с НСН такое заявление отметил, что Россия не может позволить себе аналогичных высказываний.

«В Российской Федерации ситуация близка, но у нас разное соотношение с Китаем. У нас 142 миллиона, у Китая 1 млрд 420 млн население. И промышленность Китая, и численность населения, и те средства, которые Китай тратит на армию, и на промышленность, которая на территории Китая находится, гарантирует стране, что никто на ее территорию не собирается сбрасывать бомбы, нападать и какие-то провокации организовывать. У нашей страны совершенно другая ситуация. Наша страна очень интересует своими природными ресурсами США и страны НАТО. То количество военных баз и недружественных действий в отношении нашей страны не позволяет нам такой роскоши сидеть и ждать, пока по нашей стране нанесут удары, и вот только тогда мы ответим», - рассказал он.

Вместе с тем, эксперт заявил о необходимости России зафиксировать документально случаи применения ядерного оружия. Он напомнил, что оно может быть использовано только в случае, если целостности и безопасности будет что-то угрожать.

«Необходимо это прописать, что мы будем использовать ядерное оружие в случае, если целостности нашего государства угрожает опасность и мы будем его применять по территории того государства, с которого исходит опасность. Пусть на всякий случай это будет записано. Пусть американцы знают, что мы не собираемся нападать. Целостность нашего государства и безопасность сегодня всячески проверяется на прочность американцами, их провокациями, их самолетами-разведчиками, какими-то постоянными заявлениями, проведениями каких-то учений, маневрами, десятками тысяч американских и натовских солдат, размещением американских военных баз вблизи наших границ. У китайцев в этом плане все гораздо проще. Мы можем применять ядерное оружие в исключительном случае. Речь идет и об обычным видах вооружения, в том числе. Ядерное оружие, как крайние меры. Но оно просто есть и все. Им никто не собирается играть. Ядерное оружие, абсолютно всем понятно, - это гарант нашей безопасности и независимости. Если бы у нас не было ядерного оружия, то, конечно, с нами бы говорили уже совсем по-другому американцы», - объяснил он.