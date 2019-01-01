Госдума заподозрила США в подготовке диверсии против России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заподозрил США в подготовке диверсии.
США купят у российской стороны боеприпасы для оружия. Об этом сообщает Defence Blog. По данным издания, к закупке российских снарядов приступило подразделение Пентагона. Предполагается, что США приобретут у России патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), а также для пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ. Издание отмечает, что для покупки сторонам необходимо подписать контракт на неопределенный срок поставки или на неопределенное количество боеприпасов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН сообщил, что закупка российских снарядов может быть связана с планируемой диверсией. По его словам, США не сможет использовать приобретенные патроны для своей армии, поскольку калибр оружия НАТО и России отличаются.
«У нас калибр разный. У блока НАТО совершенно другой калибр. Там 5,56, а у нас 7,62 и 5,45. Для того, чтобы изучать наши боеприпасы, необязательно их закупать в большом количестве. Но, возможно, для какой-нибудь диверсии могут использовать, чтобы потом Российскую Федерацию обвинить в том, что якобы наши военнослужащие где-то мирных жителей расстреляли. Может быть, планируется проведение той же самой акции, что была проведена в Югославии, когда обвинили в уничтожении массовом албанцев. Но, я думаю, что вряд ли найдется кто-то в Российской Федерации, кому эта идея понравится, и кто пожелает им продать эти боеприпасы. Потому что здравого смысла и безобидного для нас в этом вообще нет. Это может быть использовано либо для продажи третьей стороне, которая вооружена таким же оружием, как мы, либо для диверсии против нас. Чтобы баллистические экспертизы показали, что боеприпасы, которые используются в российской армии, использовались в какой-то неприятности», - пояснил он.
Ранее российские дипломаты заявили о росте недоверия к США. Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с НСН отметил сложность организации международной дискуссии по вопросам ядерной безопасности и назвал действия США по блокировке российской стороны в переговорах «печальным случаем».
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