Госдума приняла законопроект об отмене запрета «Талибана» в России в первом чтении

Законопроект об исключении из перечня запрещенных в России террористического движения «Талибан» был принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

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Известно, что трое парламентариев проголосовали против, один депутат воздержался. Принятие законопроекта поддержали 339 человек.

В документе указано, что на основании генпрокурора России или его заместителя судом может быть временно приостановлен запрет деятельности подобной организации. Сейчас в России отсутствует механизм, допускающий приостановление деятельности подобных организаций.

Сообщается, что среди авторов законопроекта —депутаты Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев и Андрей Луговой, а также сенаторы Анрей Клишас, Андрей Яцкин и Юрий Федоров.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников выдвинул идею сотрудничества с «Талибаном» в плане борьбы с наркотрафиком и незаконном оборотом оружия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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