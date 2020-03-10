Госдума приняла в основном чтении изменения в Конституцию

Она позволит ему вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по словам президента, ее должен ещё оценить Конституционный суд.

При этом Путин выступил против отмены ограничения на число президентских сроков, поскольку, по его словам, сменяемость власти необходима для обеспечения динамики развития страны.

Не поддержал он и наделение Госсовета или Совета безопасности РФ полномочиями президентского характера, что может привести к двоевластию.

Владимир Путин также выступил против досрочных выборов в Госдуму после голосования по Конституции.

