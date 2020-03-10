Госдума приняла в основном чтении изменения в Конституцию
Государственная дума на пленарном заседании проголосовала во втором чтении за президентский законопроект об изменениях в Конституцию. Поддержали пакет поправок к Основному закону 382 депутата, воздержались 44 народных избранника, против не высказался никто, передаёт RT.
Нижняя палата также поддержала поправку Валентины Терешковой, которая снимает ограничения на количество президентских сроков после принятие изменений в Конституцию. Выступая перед депутатами, президент Владимир Путин заявил, что считает допустимым внесение такой поправки.
Она позволит ему вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по словам президента, ее должен ещё оценить Конституционный суд.
При этом Путин выступил против отмены ограничения на число президентских сроков, поскольку, по его словам, сменяемость власти необходима для обеспечения динамики развития страны.
Не поддержал он и наделение Госсовета или Совета безопасности РФ полномочиями президентского характера, что может привести к двоевластию.
Владимир Путин также выступил против досрочных выборов в Госдуму после голосования по Конституции.
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