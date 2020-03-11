Госдума приняла проект закона о поправке к Конституции
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о поправке к Конституции РФ. За принятие документа проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, против никто не выступил, сообщает RT.
Сегодня же законопроект рассмотрят в Совете Федерации, пишет «Газета.ру».
Накануне президент Владимир Путин лично приехал в Госдуму и высказался по поступившим предложениям по поправкам в Основной закон. Идею депутата Александра Карелина досрочно провести думские выборы он отверг, а вот инициативу Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков принял. По словам главы государства, это станет возможно, если соответствующую поправку примет Федеральное Собрание, а Конституционный суд даст положительное заключение.
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