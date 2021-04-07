Госдума приняла изменения в законодательстве об иноагентах
Государственная дума РФ приняла в окончательном, третьем чтении новый «закон об иноагентах». Согласно документу, опубликованному на официальном сайте нижней палаты парламента, теперь кандидаты, которые признаны иностранными агентами, будут обязаны указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах.
Также было принято, что кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.
Отмечается, что «информация об иностранных агентах» «должна быть ясно видимой (ясно различаемая на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала». Также в законе говорится, что «если такой кандидат от партии участвует в совместном агитационном мероприятии, то его выступление «должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат».
Ранее председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что гражданам, признанным иностранными агентами, не стоит избираться ни в какие органы власти.
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