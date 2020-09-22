Госдума поддержала идею сажать на 10 лет за отчуждение территорий

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до десяти лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий.

Авторами документа стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В Госдуме также поддержали предложение штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению территорий. За первичный призыв частному нарушителю будет грозит штраф от 30 до 60 тысяч, юридическому лицу – от 200 до 300 тысяч рублей.

На Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма

Если нарушитель совершил призывы через СМИ или интернет, то частное лицо должно будет заплатить от 70 до 100 тысяч рублей, юрлицо – от 300 до 500 тысяч.

Ранее Госдума приняла закон, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремизму. Авторами стали также Крашенинников и Клишас.

Депутат Госдумы, представляющий Севастополь и Крым, Руслан Бальбек в эфире НСН называл новый законопроект «контрольным выстрелом для фантазеров, мечтающих отдать Крым Украине».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Павел КрашенинниковАндрей КлишасГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры