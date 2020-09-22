Госдума поддержала идею сажать на 10 лет за отчуждение территорий
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до десяти лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий.
Авторами документа стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
В Госдуме также поддержали предложение штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению территорий. За первичный призыв частному нарушителю будет грозит штраф от 30 до 60 тысяч, юридическому лицу – от 200 до 300 тысяч рублей.
Если нарушитель совершил призывы через СМИ или интернет, то частное лицо должно будет заплатить от 70 до 100 тысяч рублей, юрлицо – от 300 до 500 тысяч.
Ранее Госдума приняла закон, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремизму. Авторами стали также Крашенинников и Клишас.
Депутат Госдумы, представляющий Севастополь и Крым, Руслан Бальбек в эфире НСН называл новый законопроект «контрольным выстрелом для фантазеров, мечтающих отдать Крым Украине».
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