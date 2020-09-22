Госдума поддержала идею сажать на 10 лет за отчуждение территорий

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до десяти лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий.

Авторами документа стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В Госдуме также поддержали предложение штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению территорий. За первичный призыв частному нарушителю будет грозит штраф от 30 до 60 тысяч, юридическому лицу – от 200 до 300 тысяч рублей.