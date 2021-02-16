Госдума одобрила снятие ограничений по возрасту для ряда госслужащих

Авторы инициативы считают, что в отдельных случаях есть необходимость пребывания в должности и после этого срока. Отмечается, что это касается «наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей». Для госслужащих, которых утверждает и освобождает от должности президент, возрастное ограничение не распространяется.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в эфире НСН ранее рассказал, что депутатов никто по возрасту ограничивать не будет.



