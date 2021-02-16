Госдума одобрила снятие ограничений по возрасту для ряда госслужащих
Госдума одобрила в первом чтении проект закона, согласно которому снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.
Документ, вносящий изменения в закон о государственной гражданской службе ранее внес на рассмотрение палаты президент РФ Владимир Путин.
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время предельный возраст пребывания на госслужбе равняется 65 годам, а для «руководителей» высшей группы должностей он может быть продлен до 70 лет.
Авторы инициативы считают, что в отдельных случаях есть необходимость пребывания в должности и после этого срока. Отмечается, что это касается «наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей». Для госслужащих, которых утверждает и освобождает от должности президент, возрастное ограничение не распространяется.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в эфире НСН ранее рассказал, что депутатов никто по возрасту ограничивать не будет.
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