Госдума одобрила снятие ограничений по возрасту для ряда госслужащих

Госдума одобрила в первом чтении проект закона, согласно которому снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.

Документ, вносящий изменения в закон о государственной гражданской службе ранее внес на рассмотрение палаты президент РФ Владимир Путин.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время предельный возраст пребывания на госслужбе равняется 65 годам, а для «руководителей» высшей группы должностей он может быть продлен до 70 лет.

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Авторы инициативы считают, что в отдельных случаях есть необходимость пребывания в должности и после этого срока. Отмечается, что это касается «наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей». Для госслужащих, которых утверждает и освобождает от должности президент, возрастное ограничение не распространяется.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в эфире НСН ранее рассказал, что депутатов никто по возрасту ограничивать не будет.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосслужащиеГосдума
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