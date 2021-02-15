Замглавы Минфина Андрей Круглов освобожден от должности в связи с ее сокращением, передает ТАСС.

Круглов занимал пост замминистра финансов с мая 2019 года. До этого был топ-менеджером «Газпрома».

В ноябре прошлого Мишустин объявил об оптимизации числа госслужащих. До 1 апреля административная реформа должна быть завершена.

Ura.ru ранее сообщало о планах отставки Круглова.

