Замглавы Минфина Андрей Круглов освобожден от должности
15 февраля 202111:37
Замглавы Минфина Андрей Круглов освобожден от должности в связи с ее сокращением, передает ТАСС.
Круглов занимал пост замминистра финансов с мая 2019 года. До этого был топ-менеджером «Газпрома».
В ноябре прошлого Мишустин объявил об оптимизации числа госслужащих. До 1 апреля административная реформа должна быть завершена.
Ura.ru ранее сообщало о планах отставки Круглова.
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15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru