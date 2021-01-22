Старикам тут место. «Единая Россия» выступила против возрастного ценза для депутатов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве госслужащих, которых назначает глава государства, работать без ограничений по возрасту, сообщает «Парламентская газета».

Ныне законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, он может быть продлен до 70 лет. Наиболее квалифицированным кадрам есть смысл продлевать его и далее, сообщает издание.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в эфире НСН рассказал, что депутатов никто по возрасту ограничивать не будет.

«Мы поддерживаем все законопроекты, которые вносит президент. Что касается распространения возрастных ограничений на депутатов Госдумы, то у них не может быть ограничений. Их люди избирают. И если избирают таких людей, как Валентина Терешкова, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Артур Чилингаров, Владимир Ресин, которые имеют серьезный возраст, то как можно ограничивать волю людей?» - сказал Неверов.