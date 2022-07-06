Госдума одобрила ограничение «контрсанкционной информации»

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, ограничивающий распространение «контрсанкционной информации», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Согласно документу, речь идёт о сведениях, которые касаются совершённых и планируемых сделок в области внешнеэкономической деятельности, из-за публичного разглашения которых могут быть введены международные санкции.

Принятый закон предполагает, что распространение таких сведений среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет возможно «только с письменного согласия её обладателя».

Авторы инициативы считают, что в условиях усиления внешнеполитического давления документ поможет защитить интересы государства, бизнеса и производственных компаний, внедряющих уникальные технологии.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому переход на сторону противника во время вооруженного конфликта будет считаться государственной изменой.

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ФОТО: РИА Новости
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