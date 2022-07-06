Госдума приняла закон о госизмене

Госдума приняла закон, согласно которому переход на сторону противника во время вооруженного конфликта будет считаться государственной изменой.

Кроме того, он вводит уголовную ответственность за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России. Такие действия будут наказываться лишением свободы на срок до 7 лет и штрафом до 2,5 млн рублей.

Публичная демонстрация или пропаганда нацистской символики будет караться лишением свободы до 4 лет.

Ранее в Генпрокуратуре предупреждали, что оказание финансовой или какой-либо иной помощи другим странам на фоне спецоперации на Украине будет приравнено к госизмене.

