Госдума одобрила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта

Отмечается, что за утверждение Никитина проголосовали 408 парламентариев, против не высказался никто, воздержавшихся не было.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса вместо отправленного в отставку Романа Старовойта.

При этом российский лидер отметил, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ, если его кандидатуру одобрит парламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

