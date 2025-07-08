Госдума одобрила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта

Депутаты Госдума приняли постановление об утверждении Андрея Никитина министром транспорта РФ. Об этом сообщет пресс-служба нижней палаты парламента.

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Отмечается, что за утверждение Никитина проголосовали 408 парламентариев, против не высказался никто, воздержавшихся не было.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса вместо отправленного в отставку Романа Старовойта.

При этом российский лидер отметил, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ, если его кандидатуру одобрит парламент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Отставки И НазначенияГосдумаМинтранс

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