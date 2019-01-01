Госдума обсудит введение запрета на вино и воду из Грузии
В Государственной думе обсудят возможность запрета на импорт в Россию вина и воды из Грузии. Как пишут «Дни.ру», вопрос будет поднят на заседании сегодня, 8 июля. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Он отметил, что помимо этого, планируется также обсудить и возможный запрет на перечисление денежных средств Грузии. По мнению Неверова, недружественные действия в отношении россиян, которые участились со стороны грузинских граждан, должны получить адекватную оценку.
Вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики, убеждена бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. В эфире НСН она заявила, что отсутствие шагов Грузии навстречу России задолго до конфликта во многом предопределило события последних дней.
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