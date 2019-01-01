Госдума обсудит введение запрета на вино и воду из Грузии

Он отметил, что помимо этого, планируется также обсудить и возможный запрет на перечисление денежных средств Грузии. По мнению Неверова, недружественные действия в отношении россиян, которые участились со стороны грузинских граждан, должны получить адекватную оценку.

Вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики, убеждена бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. В эфире НСН она заявила, что отсутствие шагов Грузии навстречу России задолго до конфликта во многом предопределило события последних дней.

