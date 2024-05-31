Минюст внес в реестр иноагентов Екатерину Дунцову, Sota и Republic

Минюст обновил реестр иноагентов, включив в него журналистку Екатерину Дунцова и политика Марину Литвинович, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Дунцова распространяла недостоверные сведения с целью формирования негативного образа России, а также выступала против спецоперации на Украине. Она также сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории России, и участвовала в проекте, организатором которого является лицо, включенное в реестр иностранных агентов. Помимо этого, Дунцова также принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.