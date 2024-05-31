Минюст внес в реестр иноагентов Екатерину Дунцову, Sota и Republic

Минюст обновил реестр иноагентов, включив в него журналистку Екатерину Дунцова и политика Марину Литвинович, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Дунцова распространяла недостоверные сведения с целью формирования негативного образа России, а также выступала против спецоперации на Украине. Она также сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории России, и участвовала в проекте, организатором которого является лицо, включенное в реестр иностранных агентов. Помимо этого, Дунцова также принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

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Марина Литвинович, по данным Минюста, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов.

Иноагентами также признали активистку Марию Андрееву и политика Павла Иванова. В реестр также включены интернет-проект Sota (признан нежелательной в России) и проект Republic. Согласно сообщению Минюста, они распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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