Минюст внес в реестр иноагентов Екатерину Дунцову, Sota и Republic
Минюст обновил реестр иноагентов, включив в него журналистку Екатерину Дунцова и политика Марину Литвинович, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что Дунцова распространяла недостоверные сведения с целью формирования негативного образа России, а также выступала против спецоперации на Украине. Она также сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории России, и участвовала в проекте, организатором которого является лицо, включенное в реестр иностранных агентов. Помимо этого, Дунцова также принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.
Марина Литвинович, по данным Минюста, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов.
Иноагентами также признали активистку Марию Андрееву и политика Павла Иванова. В реестр также включены интернет-проект Sota (признан нежелательной в России) и проект Republic. Согласно сообщению Минюста, они распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст внес в реестр иноагентов Екатерину Дунцову, Sota и Republic
- Пострадавших при задымлении на юге Сокольнической ветки метро Москвы нет
- В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары
- Михаил Мишустин подписал постановление о создании президиума нового состава
- СДЭК сообщил о возобновлении приема посылок
- Загоревшийся дом в Москве принадлежал купцам Ирошниковым
- Правительство разработало проект создания в России мобильных убежищ
- В Польше назвали кибератакой публикации о мобилизации 200 тысяч поляков
- Минздрав утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки
- Жительница Димитровграда заявила об отказе МЧС спасать застрявшего в окне кота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru