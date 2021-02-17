Госдума наделила ЦИК правом блокировать незаконную агитацию в интернете

В этом случае по требованию Роскомнадзора оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети, будет обязан немедленно ограничить доступ к указанному ресурсу.

Владелец информационного ресурса обязан удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. Если этого не произойдет, то провайдер хостинга заблокирует доступ к нему.

