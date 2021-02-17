Госдума наделила ЦИК правом блокировать незаконную агитацию в интернете
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, дающий избирательным комиссиям право обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке в интернете незаконной агитации.
В этом случае по требованию Роскомнадзора оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети, будет обязан немедленно ограничить доступ к указанному ресурсу.
Владелец информационного ресурса обязан удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. Если этого не произойдет, то провайдер хостинга заблокирует доступ к нему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru