Совфед одобрил пять членов нового состава ЦИК
Совет Федерации одобрил предложенных регионами кандидатов в новый состав Центризбиркома.
Ранее субъекты РФ внесли на утверждение палаты пять кандидатов, в их числе действующие члены ЦИК Николай Булаев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев, а также председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина, сообщает «Интерфакс».
Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил о соответствии всех кандидатов требованиям законодательства, имеют опыт и соответствующее образование.
Центризбирком РФ состоит из 15 членов, они поровну назначаются президентом, Госдумой и Совфедом.
Новый состав ЦИК назначается в связи с истечением срока полномочий предыдущего.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что выборы в 2021 году с большой долей вероятности пройдут в течение трех дней, передает Ura.ru.
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