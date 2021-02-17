Совфед одобрил пять членов нового состава ЦИК

Совет Федерации одобрил предложенных регионами кандидатов в новый состав Центризбиркома.

Ранее субъекты РФ внесли на утверждение палаты пять кандидатов, в их числе действующие члены ЦИК Николай Булаев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев, а также председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина, сообщает «Интерфакс».

ЦИК заявил о готовности обеспечить онлайн-голосование в 5 регионах и Москве

Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил о соответствии всех кандидатов требованиям законодательства, имеют опыт и соответствующее образование.

Центризбирком РФ состоит из 15 членов, они поровну назначаются президентом, Госдумой и Совфедом.

Новый состав ЦИК назначается в связи с истечением срока полномочий предыдущего.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что выборы в 2021 году с большой долей вероятности пройдут в течение трех дней, передает Ura.ru.


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Фото: council.gov.ru
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