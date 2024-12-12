Госдума хочет получить право просить президента о снятии главы ЦБ

Главу Банка России Эльвиру Набиуллину хотят сместить с поста, сообщает «Лента.ру».

Президент Сербии назвал Набиуллину гением

Ее отставки стали добиваться члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме во главе со своим лидером Сергеем Мироновым. На рассмотрение депутатов внесен соответствующий проект закона. Он допускает обращение к главе государства Владимиру Путину с предложением о досрочном снятии с должности руководителя Центробанка, если инициативу поддерживают не менее 90 депутатов.

Депутаты хотят оценивать работу ЦБ РФ по нескольким параметрам, среди которых обеспечение темпов роста ВВП, реальные заработные платы и располагаемые денежные доходы, снижение безработицы.

Обосновывая свои требования, авторы инициативы упомянули значительное ослабление курса рубля с начала 2022 года по отношению к доллару и евро. Это привело к высокой инфляции и подрыву экономической стабильности, указали депутаты.

Ранее стало известно об отставке первого замглавы Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ИнфляцияРубльГосдумаЦентробанкЭльвира Набиуллина

Горячие новости

Все новости

партнеры