Президент Сербии назвал Набиуллину гением
Президент Сербии Александр Вучич заявил о высоком профессионализме главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Свое мнение он высказал в эфире телеканала TV Prva.
Российскую экономику сербский лидер назвал «фантастической». Он обратил внимание на стойкость финансовой системы РФ и ее способность сопротивляться санкциям.
«Набиуллина - гений», - сказал Вучич, при этом отметив, российская экономика развивается медленнее сербской.
Центральный банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Регулятор заявил о готовности продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru