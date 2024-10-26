Президент Сербии назвал Набиуллину гением

Российскую экономику сербский лидер назвал «фантастической». Он обратил внимание на стойкость финансовой системы РФ и ее способность сопротивляться санкциям.

«Набиуллина - гений», - сказал Вучич, при этом отметив, российская экономика развивается медленнее сербской.

Центральный банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Регулятор заявил о готовности продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, отмечает «Радиоточка НСН».

