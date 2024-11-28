В Госдуме оценили кадровые перестановки в Центробанке РФ
Кадровые перестановки в Центробанке РФ сигнализируют о том, что политика регулятора «будет взвешенной, сдержанной, но при этом жёсткой». Как пишет «ФедералПресс», об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.
Ранее стало известно об отставке первого замглавы Центробанка РФ Ольга Скоробогатова. После её ухода расширенные полномочия получит первый зампред Дмитрий Тулин, который в 2004 году впервые отозвал у банка лицензию за отмывание денег. Также он известен конфликтами с олигархом Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в РФ).
«Я думаю, Тулин будет основываться на своём богатом жизненном опыте в банковской сфере. Перед Центробанком стоят очень непростые задачи в период развития экономики и санкционных ограничений», – указал Кирьянов.
Депутат отметил, что в Госдуме будут внимательно смотреть на действия регулятора. Также он выразил надежду на взаимодействие Центробанка с парламентом по самому широкому кругу вопросов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Скоробогатову «одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru