В Госдуме оценили кадровые перестановки в Центробанке РФ

Кадровые перестановки в Центробанке РФ сигнализируют о том, что политика регулятора «будет взвешенной, сдержанной, но при этом жёсткой». Как пишет «ФедералПресс», об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

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Ранее стало известно об отставке первого замглавы Центробанка РФ Ольга Скоробогатова. После её ухода расширенные полномочия получит первый зампред Дмитрий Тулин, который в 2004 году впервые отозвал у банка лицензию за отмывание денег. Также он известен конфликтами с олигархом Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в РФ).

«Я думаю, Тулин будет основываться на своём богатом жизненном опыте в банковской сфере. Перед Центробанком стоят очень непростые задачи в период развития экономики и санкционных ограничений», – указал Кирьянов.

Депутат отметил, что в Госдуме будут внимательно смотреть на действия регулятора. Также он выразил надежду на взаимодействие Центробанка с парламентом по самому широкому кругу вопросов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Скоробогатову «одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ГосдумаОтставки И НазначенияЦентробанк

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