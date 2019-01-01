Госдума хочет экстрадировать и засудить ведущего «Рустави 2», оскорбившего Путина
Совет Госдумы выступил за экстрадицию в Россию и привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который высказал оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что за такое хамское поведение надо привлекать к уголовной ответственности. По словам Володина, представители всех фракций нижней палаты парламента восприняли выходку грузинского журналиста как оскорбление страны и всех граждан Российской Федерации.
Члены Совета Госдумы также решили предложить правительству запретить поставки из Грузии вина и минеральной воды. Кроме того, обсуждалась возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов в Грузию.
Накануне Георгий Габуния начал свою авторскую программу в эфире телеканала «Рустави 2» с площадной ругани в адрес Владимира Путина, телеведущий также оскорбил память покойных родителей российского лидера.
Подобное поведение вызвало возмущение у зрителей, сотни тбилисцев собрались у здания телеканала и потребовали уволить Габунию, а также гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию. Позже телекомпания, а также руководство Грузии принесло извинения. На телеканале также объявили об отстранении Габунии от эфира на два месяца, передает RT.
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в заявила в эфире НСН, что за скандалом угадывается подчерк экс-президента республики Михаила Саакашвили. Она также выразила уверенность, что речь идёт о заранее спланированной провокации.
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин считает, что реакция России на подобные проявления ненависти должна быть жёсткой. Как пишет «Свободная пресса», Платошкин, в частности, предложил закрыть въезд всем, кто одобряет выходку Габунии, в том числе в социальных сетях.
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