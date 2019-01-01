Госдума хочет экстрадировать и засудить ведущего «Рустави 2», оскорбившего Путина

Совет Госдумы выступил за экстрадицию в Россию и привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который высказал оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что за такое хамское поведение надо привлекать к уголовной ответственности. По словам Володина, представители всех фракций нижней палаты парламента восприняли выходку грузинского журналиста как оскорбление страны и всех граждан Российской Федерации.

Члены Совета Госдумы также решили предложить правительству запретить поставки из Грузии вина и минеральной воды. Кроме того, обсуждалась возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов в Грузию.