Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Ранее суд приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте на лося.

Накануне комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий Рашкина. В документе, который был размещён в электронной базе Госдумы говорится, что досрочно лишить Рашкина депутатского мандата предлагается «в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда».

