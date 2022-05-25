Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина. 337 депутатов проголосовали «за», 58 — «против», еще 14 воздержались.

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Ранее суд приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте на лося.

Накануне комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий Рашкина. В документе, который был размещён в электронной базе Госдумы говорится, что досрочно лишить Рашкина депутатского мандата предлагается «в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВалерий Рашкин
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