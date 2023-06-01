Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

На минувшей неделе президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации соглашения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, после принятия республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России Украина потеряла статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива. В связи с этим возникла необходимость прекращения договора.

Российско-украинское соглашение о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе было подписано в Керчи в декабре 2003 года. В договоре отмечалось важное значение водных пространств для экономического развития РФ и Украины, а также необходимость сохранения акватории в качестве целостного хозяйственного и природного комплекса.

