Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

О том, что РФ денонсирует ДОВСЕ, ранее объявил Путин, назначив ответственным по этому вопросу при рассмотрении в парламенте замглавы МИД Рябкова. ДОВСЕ устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов.

Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН ранее возложил вину за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе на западные страны. По его словам, Запад «предпринимал последовательные шаги по расширению НАТО».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ДОВСЕ давно утратил свою актуальность, и теперь Москве ничто не мешает размещать оружие в любой части страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

