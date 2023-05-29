Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
О том, что РФ денонсирует ДОВСЕ, ранее объявил Путин, назначив ответственным по этому вопросу при рассмотрении в парламенте замглавы МИД Рябкова. ДОВСЕ устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов.
Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН ранее возложил вину за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе на западные страны. По его словам, Запад «предпринимал последовательные шаги по расширению НАТО».
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ДОВСЕ давно утратил свою актуальность, и теперь Москве ничто не мешает размещать оружие в любой части страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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