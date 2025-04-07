Госдума 8 апреля обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Госдума на заседании во вторник, 8 апреля, рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Документ внесен в Думу президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в российскую столицу в январе. Он закрепляет статус двух государств как стратегических партнеров и охватывает все сферы. Документ предусматривает в том числе развитие военно-технического сотрудничества сторон и совместную работу в области противодействия общим военным угрозам.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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