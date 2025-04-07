Госдума 8 апреля обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Документ внесен в Думу президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в российскую столицу в январе. Он закрепляет статус двух государств как стратегических партнеров и охватывает все сферы. Документ предусматривает в том числе развитие военно-технического сотрудничества сторон и совместную работу в области противодействия общим военным угрозам.

