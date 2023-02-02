Лавров предрек Молдавии участь «следующей Украины»

Глава дипломатического ведомства аргументировал свои слова тем, что к власти в Молдавии «далеко не свободно демократическими методами» пришла Санду, имеющая румынское гражданство, готовая объединяться с Румынией и всеми силами старающаяся сделать Молдавию членом НАТО.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что страна не готова вступить в НАТО из-за недостаточного оснащения армии. Об этом сообщило агентство НСН.

