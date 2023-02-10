Новым премьер-министром Молдавии стал советник президента Дорин Речан
Парламент Молдавии поддержал кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра страны, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
В ходе совместного брифинга с президентом страны Майей Санду и председателем правящей Партии действия и солидарности Игорем Гросу Речан назвал своим приоритетом интеграцию в Евросоюз.
"Главным в программе нового кабинета будет европейская интеграция. Необходимо придать дополнительный импульс этому процессу, гармонизировать законодательство, выполнить взятые перед ЕС обязательства", - цитирует политика ТАСС.
Дорин Речан - молдавский политик и ученый, занимал пост министра внутренних дел Молдавии с июля 2012 года по февраль 2015 года. Также Речан был членом Правительственной целевой группы по либерализации визового режима с ЕС. Женат, имеет двоих детей.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила об уходе со своего поста, сообщает НСН. Вместе с ней, согласно Конституции страны, в отставку ушел весь кабинет министров.
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