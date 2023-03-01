Госдеп заявил о готовности США обсуждать Договор СНВ с Россией
Вашингтон готов продолжить диалог с Москвой по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщают СМИ.
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что получили от России уведомление о приостановке участия в Договоре.
Однако Вашингтон готов продолжать взаимодействие с Москвой по вопросу контроля за вооружениями. Соединенные Штаты согласны обсудить озабоченности России, подчеркнули в Госдепе.
О приостановке участия РФ в ДСНВ объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение.
Для возвращения РФ к договору Запад должен принять во внимание озабоченности Москвы, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других, передает НСН.
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