Госдеп заявил о готовности США обсуждать Договор СНВ с Россией

Вашингтон готов продолжить диалог с Москвой по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщают СМИ.

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В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что получили от России уведомление о приостановке участия в Договоре.

Однако Вашингтон готов продолжать взаимодействие с Москвой по вопросу контроля за вооружениями. Соединенные Штаты согласны обсудить озабоченности России, подчеркнули в Госдепе.

О приостановке участия РФ в ДСНВ объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение.

Для возвращения РФ к договору Запад должен принять во внимание озабоченности Москвы, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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