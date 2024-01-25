Госдеп заявил, что США намерены ужесточить санкции против России

США намерены ужесточить санкции против России, в том числе лишить её доступа к ключевым компонентам для производства вооружений, заявили в Госдепе.

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