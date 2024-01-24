СМИ: Евросоюз может смягчить санкции против России ради поддержки нового пакета
Евросоюз может смягчить ряд антироссийских санкций, сообщает газета Financial Times.
На смягчение рестрикций Европа готова ради поддержки нового пакета санкций со стороны всех стран ЕС. Ранее ряд государств не поддержали санкции против ядерного топлива и сжиженного природного газа из России.
В очередной, 13-й пакет санкций, который планируется объявить к годовщине начала спецоперации, возможно, будут включены санкции против юридических и физических лиц, а также будет объявлено о соглашении о выделении Украине 50 миллиардов евро в ближайшие четыре года.
Ранее СМИ сообщили об отсутствии единогласного мнения в обсуждении новых антироссийских санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru