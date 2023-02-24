Госдеп выступил против немедленного прекращения огня на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что США не желают немедленного прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Призывы о временном прекращении огня глава Госдепа счел попыткой ввести Совбез ООН в заблуждение. Для начала переговоров необходимы предварительные условия, сказал чиновник.

По его мнению, Россия использует перемирие для укрепления своих войск. Также он раскритиковал призывы к прекращению поставок оружия Украине.

Китай 24 февраля представил план урегулирования. Пекин заявил о необходимости уважать интересы всех сторон конфликта.

Главным препятствием на пути к миру является указ президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с российским руководством, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Киев вернуться к нейтральному статусу и признать новую территориальную реальность, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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