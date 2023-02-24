Госдеп выступил против немедленного прекращения огня на Украине

Призывы о временном прекращении огня глава Госдепа счел попыткой ввести Совбез ООН в заблуждение. Для начала переговоров необходимы предварительные условия, сказал чиновник.

По его мнению, Россия использует перемирие для укрепления своих войск. Также он раскритиковал призывы к прекращению поставок оружия Украине.

Китай 24 февраля представил план урегулирования. Пекин заявил о необходимости уважать интересы всех сторон конфликта.

Главным препятствием на пути к миру является указ президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с российским руководством, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Киев вернуться к нейтральному статусу и признать новую территориальную реальность, передает НСН.

