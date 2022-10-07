Госдеп: возможные перереговоры Байдена и Путина будет невозможно вести «как прежде»

«Я предоставлю Белому дому говорить о встречах президента Байдена. Но, думаю, одно вполне понятно, и об этом говорилось разными ведомствами, в том числе Белым домом, — вести дела как обычно с Россией невозможно», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Президент США Джо Байден допустил, что может обсудить российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине на полях саммита G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

