Госдеп: возможные перереговоры Байдена и Путина будет невозможно вести «как прежде»

На ожидаемой встрече лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина будет невозможно вести переговоры «как прежде», сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Веданта Пателя.

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«Я предоставлю Белому дому говорить о встречах президента Байдена. Но, думаю, одно вполне понятно, и об этом говорилось разными ведомствами, в том числе Белым домом, — вести дела как обычно с Россией невозможно», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Президент США Джо Байден допустил, что может обсудить российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине на полях саммита G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Саммит G20Джо БайденВладимир Путин
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