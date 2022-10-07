Госдеп: возможные перереговоры Байдена и Путина будет невозможно вести «как прежде»
На ожидаемой встрече лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина будет невозможно вести переговоры «как прежде», сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Веданта Пателя.
«Я предоставлю Белому дому говорить о встречах президента Байдена. Но, думаю, одно вполне понятно, и об этом говорилось разными ведомствами, в том числе Белым домом, — вести дела как обычно с Россией невозможно», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Президент США Джо Байден допустил, что может обсудить российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине на полях саммита G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- В ООН прокомментировали слова Зеленского о ядерном ударе по России
- Госдеп: возможные перереговоры Байдена и Путина будет невозможно вести «как прежде»
- США: размещать ядерное оружие в Польше не планируется
- Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту причалил к МКС
- СМИ: первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году
- Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к переговорам Москвы и Киева
- Байден признался, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи его разочаровало
- Генсек ООН назвал неприемлемыми рассуждения о ядерном конфликте
- СМИ: один человек погиб при стрельбе в отеле в штате Мичиган
- Власти Грузии исключили передачу Саакашвили Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru