Госдеп вновь подтвердил намерение противостоять достройке «Северного потока-2»
Госдеп вновь заявил о намерении противостоять достройке газопровода "Северный поток-2" совместно с Конгрессом США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.
При этом Прайс подчеркнул, что в госдепе не комментируют взаимодействие с конгрессменами, однако администрация и внешнеполитическое ведомство намерены работать вместе, чтобы предотвратить завершение проекта "Северный поток-2". По словам Прайса, оба ведомства сосредоточены на одной и той же цели.
Ранее группа конгрессменов направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену. Прайс отметил, что госсекретарь сможет обсудить данный вопрос в среду 10 марта, поскольку в этот день он будет давать показания в палате представителей.
Агентство напоминает, что в письме было указано, что администрация США не переходит от слов к действиям в вопросе противостояния газопроводу. Конгрессмены указали на 15 судов и несколько компаний, которые могут быть задействованы в строительстве, и призвали ограничить их деятельность с помощью санкций "как можно быстрее".
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